مصر | عاجل.. أول توضيح بشأن وفاة ضابط سوداني سابق في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول توضيح بشأن وفاة ضابط سوداني سابق في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت مصادر، أن الضابط السوداني السابق الذي توفي في القاهرة، دخل البلاد بتاريخ 31/1/2019 قادمًا من السودان عبر منفذ أرقين البرى بغرض العلاج من مرض صدرى رفقة زوجته السودانية، وإقامتهما بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك فى إطار ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" متضمنًا خبر حدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمنطقة أم درمان على إثر وفاة الشرطي السوداني المستقيل نزار النعيم، فى ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة عقب وصوله إليها لتلقى العلاج.

كما تضمن الخبر المشار إليه تقديم المذكور استقالته من عمله خلال شهر ديسمبر 2018 لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية يونيو عام 2019

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وأفاد مسؤول السفارة السودانية بالبلاد بالآتي:

تلقت السفارة اتصال هاتفى من زوجة السودانى المذكور بشأن وفاته بتاريخ 5/11/2019 متأثرًا بحالته المرضية بالمنزل محل إقامتها حيث اضطلعت السفارة بإرسال مندوب لإنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة واستخراج شهادة الوفاة من مكتب صحة بولاق الدكرور، والمثبت بها أن الوفاة نتيجة "التهاب رئوي حاد" ثم تم نقل الجثمان إلى مشرحة إحدى المستشفيات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة لحين انتهاء إجراءات تسفيره إلى بلده، ولم تضطلع زوجة السودانى المذكور باتخاذ أية إجراءات قانونية، فى إطار أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.

وقد اضطلعت السفارة بإرسال برقية بتاريخ 7 نوفمبر الجارى لوزارة الخارجية السودانية لإيضاح حقيقة الموقف وأن الوفاة طبيعية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك لتفويت الفرصة على أية إساءة للعلاقات بين البلدين.