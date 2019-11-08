مصر | مصدر: شهد أحمد كانت تعاني من اكتئاب وانتحرت في مياه النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: شهد أحمد كانت تعاني من اكتئاب وانتحرت في مياه النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن الطالبة "" المعثور على جثتها بمياه النيل بمنطقة الوراق، كانت تعاني من أزمة نفسية، وتتناول أدوية خاصة بالإكتئاب، ويوم تغيبها سافرت من محافظة الإسماعيلية إلى محافظة الجيزة.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، بأنه بعد مناظرة جثة الطالبة شهد احمد تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بحثتها، ولا يوجد أي شبهة جنائية في وفاتها، وتم استدعاء اهليتها لاستلام جثتها، مرجحًا بانتحار الطالبة السيناوية شهد احمد بسبب مرورها بأزمة نفسية وتناولها أدوية خاصة بالاكتئاب.

وواصل المصدر ذاته بأن والد الطالبة شهد احمد يعمل مدرس، ووالدتها تقيم معها ولديها أشقاء آخرين.