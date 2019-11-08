مصر | "بدون إصابات".. العثور على جثة الطالبة "شهد أحمد" بمياه النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بدون إصابات".. العثور على جثة الطالبة "شهد أحمد" بمياه النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأنه تم العثور على جثة الطالبة السيناوية شهد أحمد كمال الطالبة بكلية الصيدلية بمياه النيل بنطاق قسم شرطة الوراق.

وأضاف المصدر ذاته أن أجهزة الأمن كانت تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها منذ 3 أيام، يفيد باختفاءها من محافظة الإسماعيلية عقب خروجها من الجامعة، موضحًا أن قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة انتشلت جثة الطالبة صباح اليوم الجمعة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بحثتها.

وتصدر هاشتاج "ادعو لشهد أحمد" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، حيث أشار عدد من رواد الموقع أن شهد أحمد طالبة في الصف الثاني بكلية الصيدلة في جامعة السويس، ومختفية من منزلها، في ظروف غامضة.