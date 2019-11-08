شكرا لقرائتكم خبر عن قطار «منتدى شباب العالم» يصل إلى محطته الثانية في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتجه قطار منتدى شباب العالم في إطار جولته الدولية للحوار الفعال بين الشباب برعاية شركة كوكاكولا العالمية إلى محطته الثانية بمدينة سولی عاصمة كوريا الجنوبية، الجمعة، لعقد ورشة عمل تهتم بآليات تطوير وتنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الشباب من مختلف دول العالم وتمكينهم من المشاركة في إحداث التغيير وصناعة مستقبل العالم.

كانت مدينة هايدلبرج الألمانية قد شهدت أولى الفعاليات الدولية الخاصة بمنتدى شباب العالم، في ٢٦ اكتوبر الماضي، حيث تم استعراض رحلة المنتدى أمام مجموعة من الشباب من جنسيات مختلفة، وأهم المشروعات التي تم إطلاقها مثل منصات منتدى الشباب العالم WYF Platforms، ومعامل الابتكار WYF Labs، والمنطقة الحرة FREEDOM كما تحدث بعض الشباب المصريين والأجانب عن تجارب مشاركتهم في المنتديات السابقة، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وتسعى إدارة منتدى شباب العالم أن تكون مشاركات الشباب به متاحة على مدار العام داخل وخارج مصر، وألا يكون مقتصرا فقط على الفعاليات الكبرى السنوية، حيث إنه من المقرر أن كل ما سيتم مناقشته وعرضه من أفكار خلال تلك الفعاليات الدولية سيعرض خلال النسخة الثالثة لمنتدى الشباب العالم، والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر ۲۰۱۹، بحضور أكثر من خمسة آلاف شاب من جميع دول العالم.

ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠١٨ مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر المقبل ويناقش موضوعات الأمن الغذائي والبيئي والمناخي، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة والفن والسينما.