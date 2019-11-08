شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات من النيابة في واقعة العثور على جثة شهد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة مصر القديمة، الجمعة، بتشريح جثة الفتاة شهد أحمد، الطالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، التي عثر عليها في نهر النيل بمحافظة القاهرة لمعرفة سبب الوفاة وملابساته.

كما أمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة، التي كان مبلغا بتغيبها عن منزلها قبل ٣ أيام، لذويها عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

واستدعت النيابة والد الفتاة لسماع أقواله حول الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أيمن غنيم، مأمور قسم ثالث، يفيد بحضور أسرة للإبلاغ عن اختفاء ابنتهم شهد، الطالبة بكلية الصيدلية جامعة قناة السويس.

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وتم على الفور تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، وضم الرائد محمد سكر، رئيس المباحث، والنقيبين إسلام مشهور وأحمد المراكبي، وكيلى المباحث.

وتوصلت تحريات ومعلومات فريق البحث وفحص كاميرات المراقبة إلى أن «الطالبة المختفية توجهت إلى موقف سيارات الأجرة العمومي واستقلت سيارة أجرة في اتجاه القاهرة».

وأضافت التحريات أن «جميع زملاء الطالبة شهدوا بحسن خلقها وأنها متميزة لكنها عانت من أزمة في الأيام الأخيرة قبل الحادثة».

وعثر الأهالي على جثة الطالبة غارقه في مياه النيل بنطاق محافظة القاهرة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الفتاة التي عثر على حقيبتها أولًا ثم عثر على جثمانها هي الطالبة المبلغ بتغيبها في الإسماعيلية.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا أن شهد خرجت من الجامعة في الإسماعيلية، واختفت في ظروف غامضة.