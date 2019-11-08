شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة بحلايب وحماطة وبرنيس في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حلايب وحماطة وبرنيس وشمال شلاتين ومحميتي علبة ووادي الجمال جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة في عدد من المناطق وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار.

فيما عبر أهالي الأودية والتجمعات البدوية عن فرحتهم بالأمطار معتبرين ذلك بشائر خير للرعي وملء الخزان الجوفي.

كانت هيئة الأرصاد قد حذرت بسقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين وتم رفع درجة الاستعداد ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق.

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ورفعت محافظة البحر الاحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الامطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الارصاد الجوية ووزارة

الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى افادت باحتمال سقوط امطار غزيرة بالبحر الأحمر على جنوب المحافظة على مدينة مرسى علم- الشلاتين- حلايب.

وأصدرت الدكتورة يسرا عطية- نائب محافظ البحر الأحمر- تعليماتها باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

وشددت المحافظة على ضرورة الالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الامطار والسيول واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة المزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط للسيطرة على أي سيول وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.

كما وجهت شركة المياه برفع أغطية المطابق للتخلص من المياه الزائدة، وتعليمات لمديرية التموين بتوفير الدقيق بجميع المستودعات بجميع المدن والسلع الغذائية والمواد التموينية وبرفع درجة الاستعداد بجميع المرافق بالمحافظة وان تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحدث فور وقوعه، ومديرية الصحة بتكثيف العمل ووقف الإجازات ومديرية التربية والتعليم عن كيفية إخلاء المدارس في حال سقوط الأمطار في وقت الدراسة.

وشددت المحافظة على مديرية الطرق والكبارى بسرعة انقاذ أي مواطنين عالقين بالطرق واصلاحها فورا لتفادى أي حوادث بها وعلى اهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد 24 ساعة لتلقى أي بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة واحتواء أي احداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع وانه لن يسمح بالتهاون في تنفيذ خطة الاستعدادات الموضوعة ومحاسبة أي مقصر وبالالتزام بالتعليمات التي يجب اتخاذها في حالة حدوث الامطار والسيول.