شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: التدخل السريع ينقذ سيدة تخلى عنها أهلها منذ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفريق قد تعامل مع سيدة بلا مأوى جاءت تستغيث بالفريق لإنقاذها من الشارع بعد أن تخلى عنها أهلها.

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كانت السيدة ع م ع قد حضرت إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعى لتقدم استغاثة بعد أن انفصلت عن زوجها وتخلى عنها أهلها وتركوها في الشارع بلا مأوى منذ ثلاث سنوات، وقد استمع أعضاء الفريق لاستغاثة السيدة والتي تبلغ من العمر٥٣ عاما وهى من مواليد محافظة الجيزة وقام اعضاء الفريق بنقل السيدة إلى احدى دور الرعاية الاجتماعية وتم استقبالها بدار العلاقات الانسانية للرعاية حيث تتلقى كل اوجه الرعاية التي تحتاج اليها.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم إيداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https://www.facebook.com/MoSS.Egypt/