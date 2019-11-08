شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن شمال سيناء» تدعم الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، الدعم الإداري الكامل للجمعيات الأهلية المجتهدة في التنمية المحلية، حيث يبلغ عدد الجمعيات المسجلة ٤١٠ جمعيات أهلية.

من جهته، أشار الشيخ عرفات خضر، رئيس مجلس إدارة جمعية الجورة للتنمية المحلية، خلال الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية، إلى الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات في صقل مهارات الشباب وتقديم أشكال المساندة للأهالى.

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من جانبه، قال الدكتور خالد زايد، مدير ادارة المشروعات بالجمعية، انه خلال العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩ تم تنفيذ ١٢ ملتقى شبابيا وكان عدد المستفيدين من هذه الملتقيات ٣٦٠ شابا وشابة من مراكز شمال سيناء المختلفة.

وأضاف مدير المشروعات: قام الشباب بعد تلقيهم التدريبات والإرشادات اللازمة بصياغة ما يزيد على ٤٠ مبادرة قابلة للتنفيذ على نطاقات جغرافية متعددة داخل المحافظة واسهمت الملتقيات أيضا في اكساب الشباب بعض المهارات الحياتية كالعمل الجماعي ومهارات التواصل والعرض.

وتم إصدار توصيات الاجتماع ومنها الاستعداد لاختيار ٦ مبادرات أو اكثر من ضمن مبادرات الشباب لتقديم الدعم المالي لها وان تشمل المبادرات مناطق جغرافية متنوعة والاستعداد لوضع قاعدة بيانات مركز سيناء للتطوع.