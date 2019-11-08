شكرا لقرائتكم خبر عن قطار منتدى شباب العالم يصل إلى محطته الثانية فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اطار جولته الدولية للحوار الفعال بين الشباب برعاية شركات عالمية، اتجه قطار منتدى شباب العالم الى محطته الثانية بمدينة سول، عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعه، لعقد ورشة عمل تهتم بآليات تطوير وتنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الشباب من مختلف دول العالم، وتمكينهم من المشاركة فى احداث التغيير وصناعة مستقبل العالم.

وكانت مدينة هايدلبرج الألمانية قد شهدت اولى الفعاليات الدولية الخاصة بمنتدى شباب العالم فى ٢٦ أكتوبر الماضى، حيث تم استعراض رحلة المنتدى امام مجموعة من الشباب من جوسبان مختلفة، واهم المشروعات التى تم اطلاقها مثل منصات منتدى شباب العالم، ومعامل الابتكار والمنطقة الحرة، كما تحدث بعض الشباب المصريين والأجانب عن تجارب مشاركاتهم فى المنتديات السابقة بالاضافة الى عقد جلسة نقاشية عن دور الشاب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وتسعى ادارة منتدى شباب العالم ان تكون مشاركات الشباب به متاحة على مدار العام، داخل مصر وخارجها والا يكون مقتصرا فقط على الفعاليات الكبرى الثانوية، حيث انه من المقرر ان كل ما سيتم مناقشته وعرضه من افكار خلال تلك الفعاليات الدولية سيتم عرضها خلال النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم التى ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٤ الى ١٧ ديسمبر المقبل بحضور اكثر من ٥ الاف شاب من جميع دول العالم.