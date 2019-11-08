موجز6.. بلومبرج: السندات المصرية "رهان رابح" للمستثمرين الأجانب بسبب الاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، بلومبرج: السندات المصرية "رهان رابح" للمستثمرين الأجانب بسبب الاستقرار.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مصادر لها ان قوات الأمن العراقية استخدمت الغاز المسيل لتفريق المحتجين ومنعهم من الوصول لجسر الشهداء.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الدراسة التى أجرتها وزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، حول احتياجات سوق العمل من الخريجين، نصت على تشجيع فتح كليات طب الأسنان ببعض المحافظات، مشيرا إلى أن مشكلة القبول بالكليات الخاصة ستنتهي بداية من العام المقبل، حيث سيبدأ العمل بالتنسيق الإلكترونى فى الجامعات الخاصة، مثل تنسيق الثانوية العامة والتنسيق الحكومى.

في مفاجأة من العيار الثقيل، تراجع الملياردير الديمقراطي، عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج عن قراره بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات الأمريكية 2020، وسط توقعات بتغيير بوصلة التوقعات لتلك الانتخابات، التي كانت تدور حول منافسة انتخابية سهلة وولاية رئاسية ثانية مضمونة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رحب الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالبيان الصادر عن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لحقوق البث التليفزيونى لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن.

يعتبر المكياج جزءا لا يتجزأ من حياة أغلب الفتيات، حيث الكثيرات لا يمتلكن الجرأة الكافية للظهور بدون مساحيق تجميل خلال يومهن العادي في الجامعة أو العمل أو غير ذلك، والأمر نفسه لنجمات السينما أو الدراما أو الإعلام بشكل عام، إلا أنه خلال الفترات الماضية حرصت أغلب النجمات على الظهور بمظهر طبيعي خلال يومهم العادي، بل كذلك تعمدن نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، دون وضع أي نقطة مكياج، ومع ذلك نالت الصور إعجاب متابعيهم، حيث نشرت كلا من دور باريمور وليدي جاجا صور شخصية لهن خالية من المكياج، وعن أبرز من اتبعن هذه الطريقة نقلا عن مجلة "ell":

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

أثارت التعليقات الكثيرة التى خرجت بعد وفاة الفنان هيثم احمد زكي بعدم وجود أى فرد من عائلته لإستلام جثمانه، استياء عدد من أفراد أسرته.

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شاركت النجمة زينة فيديو مؤثر لوالدة الفنانة أنغام خلال حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية، عبر حسابها بموقع "أنستجرام".

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

داهمت مدرعات الشرطة "بحيرة المنزلة" بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط" لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، وتمشيط المسطح المائى لضبط مخالفات الصيد لإستمرار إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة لدى المواطنين.

يستمر الشعب المصري في رفض كل تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية فبعد التهديدات والهجوم الكبير التى تشنه تلك القنوات على مصر وشعبها وبعد إظهار هذه القنوات لوجهها القبيح على الملأ أصبح رأى المصريين فى هذه القنوات واضحاً فهى قنوات تريد خراب البلاد خاصة بعد التصريح بأن تمويلها يأتى من قنوات معادية لمصر.

نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، بيان قوات سوريا الديمقراطيىة حول خسائر قوات تركيا فى شمال سوريا، حيث أكدت أن هجمات القوات التركية والفصائل الموالية لها مستمرة على منطقة شرق الفرات، وأنه فى إطار صدهم لهذه الهجمات، تم تدمير دبابة تركية وقتل 20 عنصرا خلال الـ24 ساعة الماضى.

أكد تقرير لشبكة بلومبرج الأمريكية أن مصر باتت "رهان رابح" للمستثمرين الأجانب يتعلق فيما يتعلق بالاستثمار فى السندات طويلة الأجل، لما تتمتع به من امتيازات من بين الأسواق الاقتصادية الناشئة مقارنة بغيرها حيث توفر أعلى نسبة للعوائد وتقوم بإدخال التعديلات اللازمة حسب معدلات التضخم.

وصل صباح اليوم الجمعة إلى مطار روما الدولى قادماً من بيروت طفل إيطالى (11 عاماً) من أصول ألبانية انتهى به المطاف فى مخيم الحول للاجئين، شمال شرق سوريا بعد مقتل والدته، التى كانت قد انضمت إلى تنظيم داعش الارهابى فى عام 2014

استدعت نيابة مصر القديمة الجزئية، مسئولين بمستشفى قصر العينى لسؤالهم حول واقعة قيام فرد أمن بسكب زيت على مقاعد انتظار المرضى بالمستشفى لمنعهم من الانتظار.

أعلن المتحدث الرسمي باسم مايكل بلومبرج لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020 ، بعد أن كان إعلانه السابق في مارس الماضي عدم ترشحه.