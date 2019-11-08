شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة لـ "الطلاب " : حان الوقت للإرتقاء بالذوق الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة ، إنه حان الوقت لمغادرة السقوط الفنى والتدنى فى الوجدان العام، وحان الوقت للدخول فى عصر حداثة حقيقى والارتقاء بالذوق الفنى ومشاهدة الأعمال المسرحية العالمية.

ووجه الدكتور الخشت، حديثه للطلاب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، قائلًا ليس شرطًا أن تكون كئيبًا من أجل أن تكون عميقًا، مشيرًا إلى أن الفيلسوف فولتير جمع بين العمق والكوميديا والمتعة والرسالة الإنسانية الرائعة .

وكان مجموعة من طلاب جامعة القاهرة، قد حضروا أمس عرضًا مسرحيًا على المسرح القومي بالعتبة بعنوان "المتفائل" وهي مسرحية مأخوذة عن رواية "كانديد" للأديب والفيلسوف الفرنسى فولتير، وهى رواية فلسفية خيالية تدور أحداثها حول شخص يتمسك بحلمه ويحارب كل المشكلات والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال التفاؤل، وتُقدَم هذه الرواية الفلسفية فى إطار مسرحية غنائية كوميدية مغلفة بصورة بصرية حديثة ورائعة.

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جدير بالذكر أن مسرحية "المتفائل" بطولة النجم سامح حسين وسهر الصايغ، وديكور حازم شبل، وأزياء نعيمة عجمي، وموسيقى هشام جبر، وأشعار طارق على، وإضاءة أبو بكر الشريف، واستعراضات ضياء شفيق، وإخراج إسلام إمام.