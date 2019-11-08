شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تفتتح أحدث خطوطها لمدينة هانجشتو الصينية نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح شركة مصر للطيران ، نهاية الشهر الجاري ، أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانجشتو بالصين، وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير الذى تسلطه الشركة على التوسع بشبكة خطوطها كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدنى .

وقال الطيار أشرف الخولى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا إلى هانجتشو ابتداء من 29 نوفمبر القادم، حيث تم طرح تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانجتشو، ومن هانجتشو لجميع نقاط الشركة للسفر من 29 نوفمبر، وحتى 31 ديسمبر 2019".

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يذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.