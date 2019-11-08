شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تفتتح أحدث خطوطها لمدينة هانجشتو الصينية نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الطيار أشرف الخولى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا إلى هانجتشو ابتداء من 29 نوفمبر القادم، حيث تم طرح تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانجتشو، ومن هانجتشو لجميع نقاط الشركة للسفر من 29 نوفمبر، وحتى 31 ديسمبر 2019".
يذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.
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