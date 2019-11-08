محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة الطالبة شهد أحمد التي عُثر على جثتها في مياه النيل بمنطقة مصر القديمة، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها. وأمرت النيابة كذلك بتسليمها لذويها لدفنها عقب انتهاء التشريح. واستدعت النيابة والد المتوفاة لسماع أقواله حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. Advertisements وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شهد أحمد، طالبة في كلية الصيدلة، طافية في نهر النيل بنطاق القاهرة، عقب تغيبها عن منزلها بالإسماعيلية. اقرأ أيضا: مصادر: العثور على جثة الطالبة شهد المختفية غارقة في نيل مصر القديمة

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد العثور على جثتها.. 4 قرارات من النيابة في واقعة الطالبة شهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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