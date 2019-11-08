مصادر: العثور على جثة الطالبة شهد المختفية غارقة في النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن قوات الأمن عثرت على جثة طافية بنهر النيل بنطاق محافظة القاهرة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ الخليج 365، أن الجثة التي عثر رجال الإنقاذ النهري تتشابه إلى حد كبير مع الفتاة المُبلغ بغيابها منذ أمس (شهد أحمد) الطالبة بكلية الصيدلة في جامعة قناة السويس.

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وأضاف المصدر، أنه تم استدعاء أهليتها والاستماع لأقوالهم من قِبل النيابة، فيما تكثف قوات الأمن من جهودها للتوصل إلى سبب العثور على الجثة بنطاق القاهرة، خاصة أن المجني عليها تقطن بمحافظة الإسماعيلية.

وتصدر هاشتاج "#ادعوا_لشهد_أحمد" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وطالبوا بالبحث عنها وإعادتها إلى أهليتها.

وتفاعل عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الواقعة، وقال أحد المغردين "‏يا جماعة شهد أحمد مفقودة بقالها يومين، في الإسماعيلية محدش يعرف عنها حاجه هي في ٢ صيدلة جامعة قناة السويس، خلصت محاضرتها وكانت مروحة وكانت تعبانه شوية يا ريت اللي شافها أو لمحها أو عنده معلومة صغيرة يبلغنا في أسرع وقت ويا ريت شير لأكبر عدد ممكن".