محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، جثة طالبة لقيت مصرعها غرقا بمياه النيل بجوار معدية الوراق. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بغرق فتاة بمياه نهر النيل بمنطقة الوراق، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ. ونجح رجال الضفادع البشرية في انتشال الجثة، وتبين بالفحص أنها لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة، ترتدى بنطالا وفانلة ولا توجد بها إصابات ظاهرية. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة فتاة من نهر النيل بجوار معدية الوراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.