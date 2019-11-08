حريق محدود في نادي حدائق الأهرام دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد أفراد الأمن الإداري حريقا محدودا اندلع في نادي حدائق الأهرام، اليوم الجمعة. تلقى العقيد محمد نبيل، مأمور قسم الهرم، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر نادي هضبة الأهرام. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وحاصر أفراد الأمنة الإداري مصدر النيران بواسطة طفايات الحريق وإخلاء النادي من الأعضاء حرصا على سلامتهم. وساهم سرعة تحرك أفراد الأمن في السيطرة على الحريق سريعا دون وقوع إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد.

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