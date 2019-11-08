5 مصابين إثر مشاجرة بالرصاص في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن الجيزة ملابسات مشاجرة تبادل طرفاها إطلاق النار بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

تخريات الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح، توصلت إلى نشوب مشاجرة بين طرف أول: "ص. ش." ٣٧ مقيم البدرشين، و"س. م." ٢٩ سنة مقيم الكريمات، وطرف ثان كلا من: "ع. أ." ٣٢ سنة، و"س. ص." ٣٢ سنة، و"ح. ر." ٣٥ سنة، عامل بمحطة الكهرباء، جميعهم يقيمون الكريمات؛ بسبب تنازعهم على حيازة قطعة أرض وضع يد، استخدموا خلال المشاجرة أسلحة نارية.

أسفرت المشاجرة عن إصابة الخمسة، وتمكن النقيب هشام موسى معاون مباحث أطفيح، من ضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة (٢ بندقية آلية وبندقية خرطوش).

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.