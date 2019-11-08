الرئاسة تنشر فيديو تفقد السيسي لمشروعات مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.
وأضاف راضي في بيان له اليوم، أن الرئيس تفقد أعمال تطوير كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي، وميادين أحياء سفير وهارون والتجنيد، والمحاور الجديدة في كل من شوارع النزهة وأبوبكر والخليفة المأمون.
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