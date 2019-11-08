بالصور- قداس تذكار السنة الأولى لشهداء حادث طريق "الأنبا صموئيل" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

صلى الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، اليوم الجمعة، القداس الإلهي بمقر المطرانية، في تذكار السنة الأولى لشهداء دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

شارك في القداس وفد من رهبان الدير، ومجمع كهنة الإيبارشية إلى جانب أسر الشهداء وعدد كبير من شعب الكنيسة.