أخبار مصر | وزير الزراعة يغادر الجزائر بعد مشاركته في افتتاح معرض وهران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة يغادر الجزائر بعد مشاركته في افتتاح معرض وهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، الجزائر العاصمة اليوم الجمعة، بعد مشاركته في افتتاح معرض وهران للصيد البحري، الذي تشارك فيه مصر كضيف شرف دورته الحالية.

وكان في وداع وزير الزراعة بمطار هواري بومدين، كل من السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر والمستشار شعبان خليفة المستشار بالسفارة المصرية، وأمين عام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وعقد الوزير أبو ستيت جلسة مباحثات على هامش المعرض، مع وزير الفلاحة الجزائري شريف عماري، كما تم توقيع بروتوكول تنفيذي بين الجانبين للتعاون في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي.

كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي لإنشاء مزرعة سمكية جزائرية مصرية في ولاية بشار جنوب غربي الجزائر.