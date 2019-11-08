مصر | السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في أطفيح

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سيطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب النزاع على قطعة أرض، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد تامر ثروت مأمور مركز شرطة أطفيح، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب المشاجرة بين كلا من "ص. ش"، 37 سنة، مقيم البدرشين، "س.م" 29 سنة، مقيم بالكريمات، وبين "ع. أ"، 32 سنة، ومقيم الكريمات، "س. ص"، 32 سنة، ومقيم الكريمات، "ح. ر"، 35 سنة، عامل بمحطة الكهرباء ومقيم بالكريمات، بسبب تنازعهما على حيازة قطعة أرض وضع يد، واستخدموا خلالها الأسلحة النارية، أحدثوا إصابة بعضهم.

وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر عبارة عن 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش، وتم اقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

