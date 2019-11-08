شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الاستثمار» والبنك الأهلي لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك الأهلي المصري، بغرض المشاركة في إدارة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، التابعة للهيئة.

وقالت نصر إن الهدف تنمية الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشروعات المناطق الحرة والاستثمارية، عن طريق تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية والدعم الاستشاري، لتحسين أدائها المالي والفني بالسوق، ويوفر تطبيق البروتوكول، مساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج في كيانات أكبر، متوقعة أن يتم التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، ما يستلزم توافر الخدمات المصرفية، بغرض التيسير على المستثمرين في كافة المحافظات، حيث تستهدف الوزارة حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بـ78 مليار جنيه، كما تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

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وقال المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إنه سيتم توفر مقار بالمناطق الاستثمارية والحرة للبنك الأهلي لفتح وحدات مصرفية، لتلقي طلبات التمويل ولفتح قنوات اتصال بين البنك والمنشآت والشركات، وتوجيه الشركات والمنشآت الراغبة في الحصول على التمويل إليه.

وأوضح أن البنك الأهلى وفق هذا البروتوكول سيوفر تمويلا للمستثمرين للاستثمار في 3 مناطق استثمارية هي الصف وميت غمر وبنها، مشيرا إلى أن المستثمرين قاموا بتقديم طلبات للاستثمار في 50 % من الوحدات الصناعية التي طرحتها الهيئة في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، ومن المنتظر أن يتم الإشغال الكامل للمنطقة بعد توافر خدمات البنك الأهلى المصرى بها.

وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، أن البنك يضع أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجيته ودمج القطاع غير الرسمى، مشيرا إلى أن خبرات البنك ستساعد الشركات في التواجد في القطاع الرسمى للاقتصاد، وأوضح أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 ألف مشروع، ويضع البنك خطة طموحة لزيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.