شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 600 مكلف خدمة عامة على برنامج «مودة» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ورش عمل تدريبية على مدار 5 أيام متواصلة لمكلفي الخدمة العامة، ضمن فعاليات البرنامج القومى «مودة» الذي يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج، الذي يستهدف محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور عدد 600 مكلف بالخدمة العامة، ونخبة من المتخصصين.

وقال أمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، في بيان اليوم، الجمعة، إن هذه الورش تأتى في إطار اهتمام الدولة بالأسرة المصرية والحفاظ على استقرارها، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج «مودة»، والذي يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج بالفئة العمرية ما بين 18و 25 سنة.

وأضاف «فوزى» أن الهدف من البرنامج هو التعريف بأسس اختيار شريك الحياة وحقوق وواجبات الزوجين وغيرها، فضلا عن الحفاظ على كيان الأسرة وخفض معدلات الطلاق من خلال تطوير آليات الإرشاد الأسرى وفض أي خلافات.