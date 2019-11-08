شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، نتائج الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، حيث تم الفوز بالتزكية في 7 كليات هي كلية التربية والآثار والتربية النوعية والتمريض وطب الأسنان والصيدلة والتربية الرياضية، وتم اكتمال النصاب القانوني لمن لهم حق التصويت في 4 كليات هي كلية العلوم وكلية الطب وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية التربية للطفولة المبكرة، بينما تجري جولة الإعادة في 7 كليات وهي كلية الزراعة والهندسة والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والآداب والحقوق وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد للتصويت.

وصرح الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة، الإثنين 11 نوفمبر، في الكليات التي لم يكتمل فيها النصاب، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفي اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.