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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 35 طن أنقاض عقارات منهارة غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت إدارة الرصد البيئى بحى غرب الإسكندرية، الجمعة، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، برفع وتحميل عدد 5 نقلات مخلفات انقاض من شارع باب النصر متفرع من شارع التوفيقة بحوالي 35 طن تقريبا.
وأكد اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حي غرب، فى بيان ، على استمرار رفع الأنقاض والقمامة، للارتقاء بمستوى النظافة العامة للشارع السكندري، وعودة عروس البحر لسابق عهدها، موضحا أنه يتم متابعة مستوى النظافة بنطاق الحى بشكل يومي، تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.
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