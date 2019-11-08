شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار والحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات مهرجان تونس السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، بحضور اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن، واللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد،والأستاذ ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات بالبنك الأهلي المصري ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية أعضاء مجلس شباب المحافظة والمهتمين بالسياحة في الفيوم.

شملت فعاليات المهرجان ورش لصناعة الفخار والخزف والصناعات اليدوية والحرفية، وورش الخوص والسعف والرسم، وعروضاً للفلكلور الشعبى ومتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة ومركز الفيوم للفنون، وورشة إيفلين لصناعة الفخار، وعروض فني ورياضية.

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محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار والحرف اليدوية

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان المتميز الذي أصبح مهرجانا عالميا، مشيداً بدور جميع الجهات القائمة على تنظيم المهرجان لدوره الفعال في دعم وتنمية صناعات الخزف والفخار والحرف اليدوية بقرية تونس، كما قدم شكره وتقديره للمسئولين بالبنك الأهلى المصري لرعايتهم لهذا الحدث، وجميع الجهات المشاركة في الفعاليات، مما ساهم في نجاح المهرجان وجذب السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بجو القرية المعتدل وصناعاتها اليدوية الجميلة.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية لقرية تونس، مطالباً بضرورة تكاتف الجميع من أجل تحويل قرى الجمهورية إلى قرى منتجة بلا بطالة على غرار قرية تونس الفيوم. وأوضح المحافظ أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير في تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التي تجسد تراث الفيوم. وأكد محافظ الفيوم، على أهمية التسويق ودوره في النهوض بهذه الصناعات من خلال عمل معارض داخل وخارج الفيوم

كما قدم محافظ الفيوم خالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية