شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أطباء الأسنان توافق على تسجيل الخريجين بالتنسيق مع "الأعلى للجامعات " والان مع تفاصيل الخبر
ووافقت الجمعية العمومية على تسجيل الخريجين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات بنفس السنة التى حددها المجلس الاعلي للجامعات، كما وافقت الجمعية العمومية على التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول خريجي الجامعات الأجنبية المعتمدة من جانب المجلس الأعلى للجامعات.
وطرح النقيب العام ياسر الجندى القرار الأخير للتصويت وأعلن الموافقة عليه ثم غادر القاعة، وسط اعتراضات عدد من الحاضرين.
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