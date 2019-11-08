مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. حملة الـ16 يوما و"الداخلية" تصرح بزيارة استثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. حملة الـ16 يوما و"الداخلية" تصرح بزيارة استثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

تجار أسلحة ومخدرات.. "الأمن العام" يضبط 78 مجرما ببحيرة المنزلة



تمكن النقيب مروان مجدي الضابط بالإدارة العامة للأسلحة والذخائر والمنتدب للعمل بالإدارة والمعين خدمة كمين الأميرية دائرة قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو عماد حمدين عبد الفتاح البناوي 38سنة عامل ومقيم مركز أجا دقهلية والسابق اتهامه في القضية رقم 7752 لسنة 2007م مركز أجا دقهلية " مخدرات " حال استقلاله السيارة رقم د ج و4278 ماركة ميتسوبيشي لانسر كحلي اللون " ملك أحد أصدقائه " وعُثر بحوزته على مبلغ مالي مبلغ مالي 10000 دولار. تمكن النقيب مروان مجدي الضابط بالإدارة العامة للأسلحة والذخائر والمنتدب للعمل بالإدارة والمعين خدمة كمين الأميرية دائرة قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو عماد حمدين عبد الفتاح البناوي 38سنة عامل ومقيم مركز أجا دقهلية والسابق اتهامه في القضية رقم 7752 لسنة 2007م مركز أجا دقهلية " مخدرات " حال استقلاله السيارة رقم د ج و4278 ماركة ميتسوبيشي لانسر كحلي اللون " ملك أحد أصدقائه " وعُثر بحوزته على مبلغ مالي مبلغ مالي 10000 دولار. حملة الـ 16 يوما.. "الداخلية" تصرح بزيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون Advertisements



حصلت بوابة "الخليج 365" على صورة المتهم بقتل زوجته العرفي بـ18 طعنة لشكه في سلوكها بمركز الحوامدية.



وكان أدلى بائع مياه الشرب المتهم بقتل زوجته بـ 18 طعنة لشكه في سلوكها، خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأنه استدرج المجني عليها صباح يوم الجريمة، لقطعة أرض مساحتها نصف قيراط، ملك له، بالقرب من مكان العثور على الجثة، وبعد جلوسهما طلبت منه التوجه إلى أحد المطاعم لشعورها بالجوع، وتوجهها لتناول "كشري" بأحد المحلات بمركز البدرشين، وقضيا اليوم بالمركز. وكان أدلى بائع مياه الشرب المتهم بقتل زوجته بـ 18 طعنة لشكه في سلوكها، خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأنه استدرج المجني عليها صباح يوم الجريمة، لقطعة أرض مساحتها نصف قيراط، ملك له، بالقرب من مكان العثور على الجثة، وبعد جلوسهما طلبت منه التوجه إلى أحد المطاعم لشعورها بالجوع، وتوجهها لتناول "كشري" بأحد المحلات بمركز البدرشين، وقضيا اليوم بالمركز. حبس والد "طفل العياط" لقتله خفيرا قتل نجله



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس والد الطفل المقتول على يد خفير بمنطقة بطن البحر الجبلية بالعياط، لاتهامه بقتل الخفير انتقامًا لنجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.