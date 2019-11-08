مصر | "أطلق النار على نجله".. التفاصيل الكاملة لمقتل "طفل العياط" على يد خفير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطلق النار على نجله".. التفاصيل الكاملة لمقتل "طفل العياط" على يد خفير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل ويدعى "عبد الله فياض" البالغ من العمر 15 عامًا، على يد خفير ويدعى "سعيد" بالغ من العمر 55 عامًا.

أوضحت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة وقع خلافًا بين مزارع "والد الطفل" والخفير بمنطقة بطن البحر الجبلية بالعياط، نتيجة لأخذ الأخير أجرة لحراسته للأرض الزراعية، وعندما رفض الأول نشب شجارًا دفع الخفير لإطلاق النار صوب نجل المزارع بحوالي 3 طلقات مما أسقطه قتيلًا في الحال، فقام على الفور والد الطفل بأخذ "حجر" من الأرض وتهشيم رأس المزارع مما أسقطه قتيلًا.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس والد الطفل المقتول على يد خفير بمنطقة بطن البحر الجبلية بالعياط، لاتهامه بقتل الخفير انتقامًا لنجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

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تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق حول مقتل طفل على يد خفير بمنطقة بطن البحر الجبلية بالعياط، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كشفت تحقيقات النيابة، أن هناك خلافات سابقة بين الجاني ووالد الضحية، قاما على إثرها بقتل الطفل، ليقوم والده لاحقا بالثأر لمقتل نجله والذهاب للجاني وتهشيم رأسه.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغا من الأهالي بقرية برنشت، مفاده مقتل شخصين، وبالانتقال والفحص تبين مقتل طفل يدعي "عبدالله فياض زينهم"، 15 سنة، على يد خفير يدعي "سعيد.م"، 55 سنة، وأصل بلدته الصف، ومعين بحراسة قطعة أرض بمنطقة بطن البحر الجبلية، بالعياط، محل حدوث الجريمة، وعثر على جثته مهشمة الرأس.