أخبار مصر | فى الشارع منذ 3 سنوات.. التدخل السريع ينقذ سيدة تخلي أهلها عنها في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى الشارع منذ 3 سنوات.. التدخل السريع ينقذ سيدة تخلي أهلها عنها في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفريق قد تعامل مع سيدة بلامأوى جاءت تستغيث بالفريق لإنقاذها من الشارع بعد أن تخلى عنها أهلها.

هذا وكانت السيدة "ع م ع" قد حضرت إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعى لتقدم استغاثة بعد أن انفصلت عن زوجها وتخلي عنها أهلها وتركوها فى الشارع بلا مأوى منذ ثلاث سنوات.

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وقد استمع أعضاء الفريق لاستغاثة السيدة والتي تبلغ من العمر٥٣ عام وهى من مواليد محافظة الجيزة وقام أعضاء الفريق بنقل السيدة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية وتم استقبالها بدار العلاقات الإنسانية للرعاية، حيث تتلقى كافة أوجه الرعاية التي تحتاج إليها.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين، حيث يتم إيداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt.