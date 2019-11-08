أخبار مصر | الإعلان عن موعد العمل بالتنسيق الإلكترونى فى الجامعات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن موعد العمل بالتنسيق الإلكترونى فى الجامعات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن أن مشكلة القبول بالكليات الخاصة ستنتهي بداية من العام المقبل، حيث سيبدأ العمل بالتنسيق الإلكترونى فى الجامعات الخاصة، مثل تنسيق الثانوية العامة والتنسيق الحكومي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الدراسة التى أجرتها وزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، حول احتياجات سوق العمل من الخريجين، نصت على تشجيع فتح كليات طب الأسنان ببعض المحافظات.

وأشار في تصريحات صحفية، أن المجلس وضع حد أدنى للالتحاق بكليات القطاع الطبى، ولا يوجد أحد يلتحق بالكليات بمجموعات أقل.