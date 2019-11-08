شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ضابط و11 أمين وفرد شرطة في انقلاب سيارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب نقيب و11 أمين وفرد شرطة، الجمعة، في انقلاب سيارة شرطة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا.

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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة شرطة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام كمين البرشا بمركز ملوي، جنوب المنيا، مما تسبب في إصابة النقيب أحمد سيد أحمد، 34 سنة، تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وإصابة 11 آخرين، وهم محمد عبدالحميد أحمد، 40 سنة، أمين شرطه، ومحمود عوض محمد، 42 سنة، أمين شرطة، ومحمود عوض محمد، 42 سنة، أمين شرطة، وأبوحسيبة متولي محمد، 41 سنة، أمين شرطة، ومحمد جمال عبدالعظيم، 40 سنة، أمين شرطة، واشرف حمدين عبدالعزيز، 45 سنة، أمين شرطة، وشنودة شحاتة شنودة، 45 سنة، امين شرطة، ورضا محمد ربيع، 38 سنة، رقيب شرطة، ورضا حسن عيسي، 43 سنة، أمين شرطة.

وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام، واثنين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وانتقل اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء مجدي سالم، مدير المباحث، وحكمدار الجنوب إلى المستشفى، واطمئن على حالة المصابين.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة انفجار أحد الإطارات وخلل في عجلة القيادة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.