شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب صعقًا بالكهرباء أثناء لعب الكرة بالدقهلية.. والمحافظ يحيل الواقعة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طالب بالصف الأول الثانوي في الدقهلية مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه للصعق الكهربائى في ملعب كرة قدم خماسي بمدينة دكرنس.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول طالب إلى مستشفى دكرنس العام، جثة هامدة اثر تعرضه لصعق كهربائي بعد ملامسته عامود إنارة أثناء لعب كرة القدم في ملعب خماسى بمركز شباب ميت رومي.

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انتقلت مباحث مركز دكرنس إلى مكان البلاغ وتبين مصرع خالد محمد شوقي عجور، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي وتوفى نتيجة صعقه بالكهرباء بسبب وجود ماس كهربائى بأحد الأعمدة بالملعب داخل المركز.

وأكد شهود عيان أن الطالب تعرض للصعق الكهربائي والتصق بأحد أعمدة الإنارة لفترة بسبب جذب الكهرباء وتمكنوا بعد عدة دقائق فصله عن العمود ونقله للمستشفى لكنه توفى بسبب الحادث.

وقال مصدر طبي إن المتوفي وصل إلى المستشفى، حوالي الساعة 12 وربع صباحًا، وتدخل أطباء الطوارئ، وأجروا له عملية إنعاش قلبي رئوي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لأنه وصل إلى المستشفى في حالة متأخرة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.