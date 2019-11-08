شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمصر الجديدة.. ويلتقي عددًا من العاملين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الأعمال تتضمن كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من أحياء سفير وهارون والتجنيد، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبوبكر والخليفة المأمون، تلك المشروعات التي تهدف إلى تسهيل حركة المرور داخل حي مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسيّة الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وكذلك لداخل العاصمة القاهرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة

وأضاف «راضي» أن الرئيس وجه بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.

كما حرص الرئيس على الالتقاء مع عدد من العاملين بتلك المشروعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة