شكرا لقرائتكم خبر عن العقيد تامر الرفاعي: نواجه الشائعات بنشر الحقائق والمواطن أصبح أكثر وعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى، أنه ينبغى التمييز بين المعلومة والشائعة، ويجب اعتماد وسائل الإعلام على المصادر الرسمية والموثوقة لنشر الحقائق والتركيز على يقظة المواطن الذي أصبح أكثر وعياً في الفترة الأخيرة. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان «مواجهة الشائعات وتماسك الدولة» وتحدث فيها لفيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة.

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وأضاف أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن الشائعات التي لا يوجد أساس لها من الصحة وترد عليها بالحقائق والمعلومات، مناشداً المواطنين بضرورة تحرى الدقة فيما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعى.

واستطرد: «يجب أن يتحلى المواطن بالوعى والنظرة الفاحصة للأمور، لأنه في بعض الأحيان نكون إزاء واقعة أو خبر صحيح ولكن تضعه وسيلة إعلامية في سياق مغاير أو تعطيه دلالات مختلفة وذلك بهدف تحريف الحقيقة».

وشدد المتحدث العسكرى على أهمية دور وسائل الإعلام في مواجهة الشائعات، منوهاً بأن القوات المسلحة على تواصل مستمر مع وسائل الإعلام بهدف نشر الحقيقة والرد على الأسئلة ودحض الشائعات، كما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عبر الصفحات الرسمية للمتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر في تقديم المعلومات، بالإضافة للموقع الرسمى لوزارة الدفاع إيمانا بحق المواطن في معرفة حقائق الأمور.