شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: 11 كلية في جولة إعادة الانتخابات الطلابية الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن عملية التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، الخميس، شهدت إقبالًا متوسطًا من الطلاب في 12 كلية، حيث تم اكتمال النصاب المحدد في كلية الطب البيطري، وتجرى جولة الإعادة في 11 كلية وهم كليات دار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.

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وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام، لافتًا إلى أن عملية التصويت تمت في إطار من الشفافية والنزاهة.

وأشار رئيس الجامعة أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة في العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة الاثنين 11 نوفمبر في الكليات التي لم يكتمل فيها النصاب، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.