شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 467 ألفًا و871 مواطنًا وطالبًا ضد البلهارسيا بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الجمعة، أن مديرية الصحة نجحت في تجريع عدد 467 ألفًا و871 مواطنًا وطالبًا ضد البلهارسيا، في البؤر ذات الانتشار العالي للمرض بمدن المحافظة بنسبة 100.5% من المستهدف، ضمن الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2020/2021.

وأوضح أن الحملة نجحت في تخطى الأعداد المستهدفة قبل الموعد النهائي للحملة، الذي كان مقررا له، 7 نوفمبر، حيث تم تجريع عدد 407217 مواطنًا و60654 تلميذًا بزيادة 2272 مواطنًا عن إجمالي المستهدف، لافتا إلى أنه تم صرف مليون و238 ألفًا و817 قرص دستوسيد كجرعات لعلاج المواطنين والتلاميذ المستهدفين .

من جانبه، ذكر الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الحملة شملت جميع مدن المحافظة، حيث تم تجريع 9292 مواطنًا بأبوتشت و13427 بفرشوط و96566 بنجع حمادي و111214 بدشنا و13460 بالوقف و95001 بقنا و14822 بقفط و106668 بقوص و7421 بنقاده .