شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب إغلاق شارع الهرم لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إغلاق شارع الهرم بشكل جزئى بالاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ في الساعة الـ 12 صباح الجمعة وتنتهى في الخامسة صباح الأحد المقبل، وترك حارة مرورية لسير السيارات في كلا الاتجاهين.

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وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتى في إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع»، وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين مما يستلزم إجراء غلق جزئي للشارع.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.