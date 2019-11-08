شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» تضع خطة صرف لمواجهة نوات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الجمعة، اجتماعًا موسعًا ضم جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على آخر الاستعدادات لمواجهة نوة المكنسة التي ستتعرض لها الإسكندرية خلال أيام. واستعرض الاجتماع المناطق الساخنة والحلول العاجلة لتلافي حدوث أي مشكلات بها خلال النوات المقبلة.

واستعرض اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة نوة الأمطار الماضية، حيث تمركز 50٪ من سيارات الشركة في المناطق الساخنة بمجرد صدور القرار برفع حالة الطوارئ، وتم زيادة عدد السيارات إلى 100٪ في بداية اليوم الأول للنوة.

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وأضاف «نافع» أنه تمت مضاعفة عدد سيارات الشفط في الأماكن التي عجزت الشنايش عن استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، وكذلك وضع بدالة ثابتة في بعض الأماكن، مثل طريق الجيش أمام مكتبة الإسكندرية، وأمام نادي الكشافة البحري بالجمرك، وشارع فرنسا، وأمام الفورسيزون بمنطقة سان استيفانو، وكذا أمام فندق الشيراتون حيث تم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة وجارى العمل على مشروع الصرف الصحي بشارع وهران وسيتم تثبيت بدالة احتياطية لحين الإنتهاء من المشروع.

وبالنسبة لمطلع كوبري سيدي جابر قال «نافع» إنه سيتم وضع بدالة ثابتة، وبالنسبة لتجمع مياه الأمطار أمام مبنى الرقابة الإدارية أمام انطونيادس فسيتم مراجعة مناسيب الأسفلت من قبل مديرية الطرق مع وضع بدالة ثابتة، والمنطقة المحيطة بكلية الفنون الجميلة بجناكليس فقد تم تطهير خط الصرف الصحي ووضع بدالة ثابتة اعتبارا من وصول الإنذار بالنوة.

وأشار «نافع» إلى ماجرى من تنسيق مع مديرية الطرق لمراجعة مناسيب الأسفلت بأول طريق محور التعمير ووضع بدالة ثابتة لمنع تجمع مياه الأمطار بأول طريق محور التعمير، كما تم الاستعانة بسيارة سيول ووضع بدالة ثابتة لمنع تجمع مياه الأمطار أمام مجمع المحاكم بميدان الجندي المجهول، أما عن مطلع كوبري الثروة السمكية فقد تم تثبيت بدالة احتياطية. وقد استعرضت شركة الصرف الصحي المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية مثل أعمال الشنايش خلف الشيراتون، وإصلاح الهبوط بشارع 25 مستشارين بطوسون، وشنايش الأمطار بشارع مستشفى ابو قير بمنطقة البحر الميت، وأعمال الصرف بشارع ظيفال بقناة السويس بجوار القنصلية الصينية، وإنشاء شنايش كوبري منشا، وأعمال شارع الكابلات بالعامرية، وأعمال منطقة النزهة الجديدة، وأعمال الصرف بشارع الغاز بالعجمي، وإنهاء أعمال منطقة كوبري الثروة السمكية.