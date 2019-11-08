شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للجامعات": تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة بداية من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان، أن المجلس الأعلى للجامعات وضع حد أدنى للالتحاق بكليات القطاع الطبى، ولا يوجد أحد يلتحق بالكليات بمجموعات أقل، والمجلس لا يعترف لكن هم التحقوا بالدراسة بمجموع أقل مما حدده المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالى اذا كانت النقابة لا تعترف بهم، فذلك بدعم ويطلق القرار.
من جانبه، قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إنه بذلك تتوافق النقابة فى قرار جمعيتها العمومية فى 2013، مع ما يقره المجلس الأعلى للجامعات من حد أدنى للقبول بكليات طب الأسنان، مطالبا الأعلى للجامعات بإخطار النقابة بنسب القبول بالكليات بداية من عام 2013، لتبدأ النقابة فى استقبال الخريجين، على أن يتم تحويل من يثبت حصوله على مجموع أقل من الحد الأدنى، للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للجامعات": تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة بداية من العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.