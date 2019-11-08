شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بمواكبة تصميمات مشروعات "مصر الجديدة" للطابع المعماري للحى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ووجه الرئيس بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لتسهيل الحركة ولرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة، وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يوجه بمواكبة تصميمات مشروعات "مصر الجديدة" للطابع المعماري للحى..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.