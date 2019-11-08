أمين المستشفيات الجامعية:مصر بالمنطقة الآمنة فيما يتعلق بأعداد أطباء الأسنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن الدولة ليس هدفها أن يكون هناك تخمة فى عدد أطباء الأسنان أو أى تخصص طبى، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى أجرت دراسة انتهت منها فى شهر مايو 2019، حول مدى احتياجات سوق العمل فى مصر لخريجى كليات القطاع الصحي بأكملها. Advertisements وذكر أن مسألة تقليل الأعداد ليست مرتبطة بزيادة عدد الكليات لأن هناك محافظات يزيد عدد سكانها عن 6 مليون نسمة، ليس بها كليات طب أسنان، مشيرا إلى أننا ف حاجة لفتح كليات فى بعض المحافظات التى ليس بها كليات، مع المحافظة على سقف القبول فى عدد الطلاب، ومراعاة أن يكون هناك الحد المقبول من أعضاء هيئة التدريس.

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