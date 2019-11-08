شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تطالب بالحد من أعداد القبول بالكليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف هيكل خلال كلمته، بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان، أن هناك ضرورة لعمل امتحان لتقييم مستوى الطالب بعد التخرج، مشيرا إلى أن هذا التقييم سيكون للكليات؛ وبالتالي إذا كان هناك كليات خريجوها ليسوا على كفاءة أو بها حالات رسوب كثيرة سيكون تقييمها سيء، لافتا إلى أهمية اتخاذ اجراءات للحد من الأبواب الخلفية للحصول علي مزاولة المهنة خاصة الحاصلين على البكالوريوس خارج مصر، مثل طلب شهادة مزاولة المهنة من الدولةالمانحة للشهادة.
فيما قال الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، إنه بصفته النقيب عضو للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، فقد أكد على ضرورة أن يتم تخفيض الأعداد بنسبة 50%، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ فى إنهاء إجراءات لتقليل الأعداد، من بينها اعتماد قائمة لكليات طب الأسنان خارج مصر، وعدم قبول أى خريجين من كليات غيرها.
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