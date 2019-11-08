نقابة أطباء الأسنان تطالب بالحد من أعداد القبول بالكليات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، على ضرورة تحديد أعداد الطلاب الملتحقين بكلية طب الأسنان كل عام بناء على دراسة اكتوارية لاحتياجات سوق العمل تجرى كل 5 أعوام، مشيرا إلى أنه اقترح الفكرة على المسؤولين بوزارة التعليم العالي ورحبوا بها.

وأضاف هيكل خلال كلمته، بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان، أن هناك ضرورة لعمل امتحان لتقييم مستوى الطالب بعد التخرج، مشيرا إلى أن هذا التقييم سيكون للكليات؛ وبالتالي إذا كان هناك كليات خريجوها ليسوا على كفاءة أو بها حالات رسوب كثيرة سيكون تقييمها سيء، لافتا إلى أهمية اتخاذ اجراءات للحد من الأبواب الخلفية للحصول علي مزاولة المهنة خاصة الحاصلين على البكالوريوس خارج مصر، مثل طلب شهادة مزاولة المهنة من الدولةالمانحة للشهادة.

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