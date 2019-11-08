شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية بمعرض الكتاب القبطي مساء اليوم حول أهمية القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف معرض الكتاب القبطي على هامش فعالياته، مساء اليوم، اولى الندوات التثيقيفية تحت عنوان "أهمية القراءة" ويديرها القس مرقس فوزي.

وتستضيف الكاتدرائية في الخامس من نوفمبر من كل عام،معرض الكتاب القبطي وحتى الـ22 من نوفمبر إذ يتزامن ذلك مع الاحتفال بعيد ميلاد وعيد جلوس البابا تواضروس الثاني حيث بدأ المعرض أولى دوراته عام 2014 حين افتتحها البابا تواضروس الذى غاب منذ ذلك التاريخ عن فعاليات المعرض تاركًا الأمر للأنبا موسى أسقف الشباب وهو المسئول إداريا عن الفعالية التي تشرف عليها أسقفية الشباب.

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المعرض الذى صار تقليدا متبعا في عدد غير قليل من ايبارشيات الكنيسة، يشارك فيه هذا العام 38 دار نشر ودير وكنيسة متخصصة في الكتب المسيحية