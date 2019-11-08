السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع زعماء الدول العربية بمناسبة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب الرئيس السيسي في برقيات التهنئة للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية بمناسبة ذكرى ميلاد هادي البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي تدعونا إلى الاقتداء بسيرته العطرة والتمسك بالمبادىء السامية التي جاء بها من أجل تعزيز قيم التلاحم والتضافر بين شعوب العالم الإسلامي وذلك لتحقيق ما تتطلع إليه شعوب الأمتين العربية والإسلامية من وحدة وتقدم ورخاء واستقرار.

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كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء فيها" الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين في الخارج يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف .. داعيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والإزدهار.

وقد تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والاستقرار.​