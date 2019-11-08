ورشة عمل بالجيزة للتوعية بحساب الحد الأدنى للأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - لجيزة - أ ش أ: نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع المديرية المالية ورشة عمل بعنوان التوعية بكيفية حساب الحد الادنى للأجور على أساس 2019 تحت رعاية وزارة المالية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وتم تنظيم الورشة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام ومسئولى المديرية المالية بالجيزة ، وذلك وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور. Advertisements وأكد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة أن الهدف من عقد ورشة العمل هو تنمية مهارات وخبرات المشاركين وتزويدهم بالاسس العلمية والعملية اللازمة لتطبيق الحد الادنى للاجور بشكل دقيق وعادل فى ضوء سعى الدولة لتخفيف المعاناة عن كاهل الموظفين . وأضاف بدران أنه تم دعوة جميع مديرى الموارد البشرية ومسئولى الاستحقاقات بجميع الجهات والمديريات داخل نطاق المحافظة وجميع ممثلى وزارة المالية بالمحافظة لحضور أعمال الورشة ..مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارة المالية والمحافظة فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور. وتم خلال الورشة شرح كيفية تطبيق الحد الأدنى وفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولقرارت رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1627 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الادنى للاجور للموظفين والعاملين بالدولة والذى تضمن تحديد حد ادنى لكل درجة مالية فى اول يوليو الماضى، كما تم الرد على كل الاستفسارات والاسئلة الخاصة بطرق التطبيق من الحضور وذلك لازالة أى معوقات تواجه التطبيق .

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