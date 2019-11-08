محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتفقد مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.