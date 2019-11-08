"الري" تبحث تجميل محور المريوطية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أوجه التعاون الخاصة بالدراسة الخاصة بتجميل مصرف المحيط "المريوطية".

جاء ذلك خلال اجتماعهما أمس الخميس، بحسب بيان لوزارة الري.

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وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل تغطية جزء من المصرف لإيجاد موقف بديل للسرفيس، بعيدا عن نهر الشارع السياحي على جانبي محور المريوطية، وأيضا إنشاء سور حضاري بطول مسافة التجميل 2.800 كم للمحافظة على المجرى المائي من التلوث، وإنشاء حائط دبش مائل على جانبي المجرى من الجانبين بطول 2.800 كم لإعطاء منظر جمالي للمجرى، وأيضا المحافظة على الجسور من الانهيارات إضافة إلى تجريف الجزء المردوم من المجرى بطول 1 كم.

وأشار إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء حرص الدولة؛ لإضفاء المنظر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية، وأكد ضرورة سرعة الإنجاز وتذليل كل العقبات أمام هذا المشروع لخروجه بالشكل الأمثل.