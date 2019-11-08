محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
تفتتح شركة مصر للطيران، نهاية الشهر الجاري، أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين، في ضوء اهتمام الشركة بالتوسع في شبكة خطوطها كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني.
وقال الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة تسير رحلتين أسبوعياً إلى هانغتشو ابتداء من 29 نوفمبر الجاري.
وأضاف في بيان اليوم، أنه تم طرح تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو، ومن هانغتشو لجميع نقاط الشركة للسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "مصر للطيران" تفتتح أحدث خطوطها إلى "هانغشتو" الصينية نهاية نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.