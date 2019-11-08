بعد فيديو الاستغاثة.. ضبط "بلطجية باكوس" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن بالعام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على شخصين بعدما تداولت إحدى صفحات موقع "فيس بوك" استغاثة أهالي منطقة باكوس شارع العشرين ومحطة السوق بالإسكندرية، من عدد من الخارجين عن القانون، لترويع المواطنين بالمنطقة وفرض النفوذ وتجارة المخدرات بأحد المقاهي بالمنطقة.

وبتكثيف البحث والتحري توصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية 4 أشخاص وهم المنسوب إليهم الواقعة الواردة بمقطع الفيديو المتداول، وباستهدافهم تم ضبط اثنين منهم فيما تمكن الآخران من الهروب، وضُبط بحوزتهما كلب "غير مرخص" وطلقتين خرطوش.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.